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Факти / Надзвичайні події

Зґвалтував 11-річну дівчинку і вимагав грошей: у Києві судитимуть 19-річного хлопця

Київський суд розгляне справу 19-річного хлопця, якого звинувачують у зґвалтуванні та вимаганні грошей у 11-річної дівчинки.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

Підозрюваний зґвалтував дитину під примусом зніматися у роликах порнографічного характеру, а потім вимагав гроші, погрожуючи розповсюдити відео у соцмережах.

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– Обвинувачений надсилав 11-річній школярці смс-повідомлення сексуального характеру, а також вимагав, щоб дівчинка надсилала йому власні знімки. Крім того, зловмисник примушував дівчинку до участі у виготовленні фото- та відеопродукції порнографічного характеру, після чого ще й зґвалтував.

У подальшому обвинувачений почав вимагати у школярки гроші, погрожуючи у разі відмови викласти в Інтернеті вказані фото та відео, – йдеться у заяві відомства.

Зґвалтував 11-річну дівчинку і вимагав грошей: у Києві судитимуть 19-річного хлопця

Дії хлопця було кваліфіковано одразу за п’ятьма статтями: ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 4, 5 ст. 301, ч. ч. 1, 2 ст. 189 ККУ. Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV розповідали про жахливий інцидент у Дніпрі, де безхатченко зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика. Як з’ясувала поліція, вбивця заманив дитину цукерками.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Dreamstime

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