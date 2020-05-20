Зґвалтував 11-річну дівчинку і вимагав грошей: у Києві судитимуть 19-річного хлопця

Київський суд розгляне справу 19-річного хлопця, якого звинувачують у зґвалтуванні та вимаганні грошей у 11-річної дівчинки.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

Підозрюваний зґвалтував дитину під примусом зніматися у роликах порнографічного характеру, а потім вимагав гроші, погрожуючи розповсюдити відео у соцмережах.

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– Обвинувачений надсилав 11-річній школярці смс-повідомлення сексуального характеру, а також вимагав, щоб дівчинка надсилала йому власні знімки. Крім того, зловмисник примушував дівчинку до участі у виготовленні фото- та відеопродукції порнографічного характеру, після чого ще й зґвалтував.

У подальшому обвинувачений почав вимагати у школярки гроші, погрожуючи у разі відмови викласти в Інтернеті вказані фото та відео, – йдеться у заяві відомства.