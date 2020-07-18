У соборі Святих Петра і Павла, який знаходиться у французькому місті Нант, виникла пожежа.

Місцеві ЗМІ пишуть, що густі клуби диму піднімаються з вітража між двома вежами будівлі.

Ліквідацією пожежі в соборі займаються близько 100 пожежних.

Про причини загоряння поки не повідомляється.

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Прокуратура заявила, що в пожежі в Нанті можливий кримінальний слід.

На місце події прибудуть прем’єр-міністр Франції і глава МВС.

Собор Святих Петра і Павла в Нанті є однією з найбільших готичних церков Франції. Адже висота цього собору лише на 6 метрів нижча Собору Паризької Богоматері.

Будівництво собору Святих Петра і Павла стартувало ще в ХV столітті і тривало 457 років. У 1972 році собор вже горів, після чого будівлю довелося три рази закривати на реставрацію.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

Одразу почала проходити паралель з пожежею в соборі Паризької Богоматері, який розпочався 15 квітня 2019 року. Пожежа була ліквідована вранці 16 квітня.

Те, що відбулося призвело до обвалення шпиля і частини даху, а також до пошкодження внутрішнього оздоблення.

Собор довелося закрити на реставрацію.