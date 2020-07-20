Французька прокуратура звільнила з-під варти чоловіка, затриманого через підозру в причетності до підпалу відомого готичного собору у Нанті.
Слідство відмовилося порушувати кримінальну справу проти нього та повідомила, що версія причетності могла бути передчасною.
Підозрюваним є 39-річний виходець із Руанди.
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Чоловік пояснив, що приїхав шукати захисту у Франції та працював у місцевій єпархії.
У поліції зазначили, що затриманий відповів на усі запитання слідства та жодних підозр не викликав.
Пожежа у готичному соборі в Нанті
У суботу вранці, 18 липня, у Франції загорівся Нантський собор XV століття.
Для ліквідації наслідків було залучено понад 100 рятувальників.
Правоохоронці схиляються до версії навмисного підпалу.
Вогнеборці виявили три осередки загоряння: один виник на рівні головного органу, який повністю знищений, а два інших – з боку нефа.
Джерело: BFMT