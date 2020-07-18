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Пожежа в соборі Святих Петра і Павла в Нанті – відео масштабного загоряння

У соборі Святих Петра і Павла в місті Нант (Франція) сталася сильна пожежа.

На відео видно, як густий дим піднімається між двома вежами будівлі, а також, як полум’я охоплює фасад.

За попередніми даними, пожежникам вдалося локалізувати загоряння в соборі.

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Пожежа не нанесе великих збитків загальній структурі будівлі, однак якої шкоди буде завдано інтер’єру та реліквіям собору, поки невідомо.

Пожежа у соборі Святих Петра і Павла у Нанті

У соборі Святих Петра і Павла, який знаходиться у французькому місті Нант, виникла пожежа близько 8.00. У місцевій прокуратурі не виключають кримінального сліду у справі.

Собор Святих Петра і Павла в Нанті є однією з найбільших готичних церков Франції. Адже висота цього собору лише на 6 метрів нижча Собору Паризької Богоматері.

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