Стрілянина у Луцьку: невідомий взяв у заручники 20 осіб

Вранці 21 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю.

В області введений оперативний план Заручник. Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

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Стрілянина у Луцьку: в автобусі 20 заручників / 5 фотографий

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю. Також він повідомив, що в іншій частині міста є міна, яка повинна здетонувати.

Наразі відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться перемовини. Із захопником зв’язуються телефоном.

Фото: Волинські новини