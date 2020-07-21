Стрілянина у Луцьку: невідомий взяв у заручники 20 осіб

Вранці 21 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю.
В області введений оперативний план Заручник. Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.
Стрілянина у Луцьку
У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.
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Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю. Також він повідомив, що в іншій частині міста є міна, яка повинна здетонувати.
Наразі відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться перемовини. Із захопником зв’язуються телефоном.
Фото: Волинські новини