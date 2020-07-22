У Запоріжжі чоловік побив військовослужбовця батальйону Азов, бо той зробив йому зауваження.

Так, військовий приїхав до міста у відпусту з зони проведення ООС.

– Біля продовольчого супермаркету на вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Це спричинило конфлікт і агресивний чоловік наніс потерпілому удари по голові, після чого він втратив свідомість. Правопорушник з місця події втік, – зазначили у поліції.

Потерпілого доставили до лікарні. Наразі його стан здоров’я залишається стабільно важким, чоловік лежить в комі.

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Для з’ясування обставин події правоохоронці опитали свідків, вилучили та переглянули записи з камер відеоспостереження.

Поліція змогла спіймати злочинця через кілька годин. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя.

Побиття ветерана у Львові

У Львові компанія ромів побила ветерана війни Ірину Командор, яка намагалася завадити крадіжці з сумки перехожої. Жінка повідомила про напад у Facebook, але соцмережа видалила її пост.

Ірина розповіла, що побачила як ромка на зупинці громадського транспорту хотіла пограбувати жінку, тому одразу втрутилася та підняла галас.