PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі чоловік побив військового через зауваження

У Запоріжжі чоловік побив військовослужбовця батальйону Азов, бо той зробив йому зауваження.

Так, військовий приїхав до міста у відпусту з зони проведення ООС.

– Біля продовольчого супермаркету на вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат.

Це спричинило конфлікт і агресивний чоловік наніс потерпілому удари по голові, після чого він втратив свідомість. Правопорушник з місця події втік, – зазначили у поліції.

Потерпілого доставили до лікарні. Наразі його стан здоров’я залишається стабільно важким, чоловік лежить в комі.

Читайте: На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину

Для з’ясування обставин події правоохоронці опитали свідків, вилучили та переглянули записи з камер відеоспостереження.

Поліція змогла спіймати злочинця через кілька годин. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя.

Побиття ветерана у Львові

У Львові компанія ромів побила ветерана війни Ірину Командор, яка намагалася завадити крадіжці з сумки перехожої. Жінка повідомила про напад у Facebook, але соцмережа видалила її пост.

Ірина розповіла, що побачила як ромка на зупинці громадського транспорту хотіла пограбувати жінку, тому одразу втрутилася та підняла галас.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка