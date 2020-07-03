На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину

В окупованому місті Ровеньки Луганської області, місцевий мешканець підірвав гранатою машину бойовиків з так званої народної міліції ”ЛНР”. Перед тим він зарізав терориста та застрелив з автомата іншого.

Інші бойовики приїхали, щоб затримати його, але чоловік підірвав в їх авто гранату, розповів блогер Денис Казанський у себе в Twitter.

На відео видно, як чоловік підбіг до автомобіля та закинув у середину гранату.

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В Ровеньках “полиция ЛНР” нагрянула домой к “ветерану ополчения” и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал “полицейских” гранатой. Итог – два трупа. Момент подрыва на видео pic.twitter.com/176uRwU92Y — Денис Казанський (@den_kazansky) July 2, 2020

Історію з ліквідацією бойовиків підтверджують бойовики.

Вбиті у 2014-2015 роках брали участь у бойових діях проти України.

Бойовики обстріляли Авдіївку

Два будинки згоріли після обстрілу садового комплексу на околиці Авдіївки на Донеччині.

Вгатили з 120-мм мінометів. Одна з мін потрапила в будинок на масиві Лісова казка. Будинок спалахнув, і полум’я перекинулося на сусідній дім.

3 липня на фронті зафіксували 10 обстрілів з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Один військовий поранений.

Джерело: Денис Казанський