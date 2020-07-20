У Львові роми напали на ветерана війни Ірину Командор

Компанія ромів у Львові на вулиці Городоцькій побила ветерана війни Ірину Командор, яка намагалася завадити крадіжці з сумки перехожої. Жінка повідомила про напад у Facebook, але соцмережа видалила її пост.

Ірина розповіла, що побачила як ромка на зупинці громадського транспорту хотіла пограбувати жінку, тому одразу втрутилася та підняла галас.

Правопорушниця одразу почала плювати на ветерана та лаяти її. Тут же прибігла уся компанія ромів та накинулися на жінку з кулаками, а потім одна із нападниць вдарила Ірину по голові сумкою, де було каміння.

– А потім мені потекла кров по обличчю, – розповіла потерпіла.

Поки черговий у поліції реєстрував виклик, то кривдники встигли розбігтися, а перехожі, які бачили інцидент не захотіли свідчити. Ірина передала правоохоронцям фото компанії ромів, ті поїхали їх шукати.

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Жіночий ветеранський рух відреагував на інцидент та звернувся до Львівської поліції та Державного бюро розслідувань з вимогою справедливого та неупередженого розслідування нападу на жінку банди ромів.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Нападникам загрожує штраф до 850 грн або громадські чи виправні роботи.

Досудове розслідування триває, поліцейські проводять розшук причетних до скоєння злочину та притягнення їх до відповідальності.

Джерело: Varta 1

Фото: Varta 1