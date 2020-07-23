Поліція затримала мешканця Київської області за вирощування конопель та зберігання канабісу.

Правоохоронці Деснянського управління поліції виявили у 57-річного чоловіка на території фермерського господарства 400 кущів та майже 3 кг готової наркотичної продукції, який у спеціальних умовах вирощував, виготовляв та зберігав наркотичні рослини.

Вартість вилученого становить близько 5 млн грн.

Читайте: У Донецькій області поліцейські торгували наркотиками і вимагали хабарі

Наразі чоловікові оголосили про підозру за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) та ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі від семи до десяти років.















Наркотиків на 5 млн грн: на Київщині затримали власника плантації конопель / 4 фотографии

Продаж наркотиків в Україні

На початку липня на Рівненщині поліція перекрила канал збуту наркотиків до виправної колонії. Організаторами були керівник одного з відділень колонії, кримінальний авторитет та двоє мешканців Рівненської та Львівської областей.

За даними поліції, мешканка Львівської області займалась придбанням та пакуванням наркотичних засобів. Житель Рівненської області передавав замасковані наркотики працівнику колонії.