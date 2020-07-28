У Дніпрі чоловік жорстоко побив свою дівчину - відео

У центрі Дніпра вранці 28 липня чоловік з кулаками накинувся на свою співмешканку.

Свідками інциденту на Європейській площі стали звичайні перехожі, які встигли зняти відео та викликати поліцію.

П’яний чоловік продовжував бити свою дівчину, коли та вже лежала на бруківці і намагалася закрити обличчя руками.

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Чоловіка затримали поліцейські, а постраждалу було госпіталізовано до найближчої лікарні.

Жорстоке відео швидко поширилося у місцевих спільнотах.

Користувачів соцмереж обурило те, що в момент побиття жінки ніхто не зміг дати відсіч нападнику.

За даним фактом було внесено відомості до журналу єдиного обліку, незабаром буде надано правову кваліфікацію події.

У соцмережах розпочали “пошуки” сторінки жорстокого чоловіка.

Побиття вагітної жінки в Одесі

20 липня в одеському маршрутному таксі неадекватний чоловік побив вагітну жінку, яка зробила йому зауваження.

Бійка відбулася у маршрутці №168, яка прямує від вулиці Маршала Говорова до ТЦ Суворовський.

Після прохання поступитися місцем у маршрутці чоловік спочатку погрожував жінці, що зараз вдарить її, після чого штовхнув та накинувся на неї з кулаками.