PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Полтавського терориста шукають сьомий день: у МВС не відкидають самогубство

Полтавський терорист Роман Скрипник, ймовірно, покінчив життя самогубством.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– За однією із версій, ця людина вже нежива. Як розповідали колишні заручники, чоловік під час злочину перебував під дією сильних наркотичних засобів. Ми вважаємо, що він міг накласти на себе руки, – повідомив Геращенко.

Читайте: Захоплення заручників у Луцьку та Полтаві: чи правильно діє українська поліція

Останні новини про полтавського терориста невтішні – станом на середу, 29 липня, пошуки Романа Скрипника тривають уже сьомий день. Також для цього залучається і спеціальна техніка.

– Найближчим часом ми знайдемо цю людину і зробимо так, щоб вона відповіла за свої злочинні дії, – на завершення сказав Антон Геращенко.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження ст.348, ст.349, ч.1 ст.263 КК України – йдеться про посягання на життя співробітників правоохоронних органів і захоплення їх в якості заручників, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Захоплення заручників в Полтаві

Вранці 23 липня у Полтаві терорист Роман Скрипник взяв у заручники правоохоронця Віталія Шияна. Поліцейський разом із колегами проводив спецоперацію із затримання злодія, який викрав чужу автівку.

Підозрюваний Романа Скрипника вихопив гранату РГД-5 та взяв у заручники оперативника. Вони виїхали з Полтави на автомобілі ВАЗ 2115.

За даними правоохоронців, машина рухалася трасою у напрямку Києва, однак у Решетилівському районі Полтавської області  Скрипник вийшов із авто та втік до лісу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка