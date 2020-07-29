Полтавський терорист Роман Скрипник, ймовірно, покінчив життя самогубством.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– За однією із версій, ця людина вже нежива. Як розповідали колишні заручники, чоловік під час злочину перебував під дією сильних наркотичних засобів. Ми вважаємо, що він міг накласти на себе руки, – повідомив Геращенко.

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Останні новини про полтавського терориста невтішні – станом на середу, 29 липня, пошуки Романа Скрипника тривають уже сьомий день. Також для цього залучається і спеціальна техніка.

– Найближчим часом ми знайдемо цю людину і зробимо так, щоб вона відповіла за свої злочинні дії, – на завершення сказав Антон Геращенко.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження ст.348, ст.349, ч.1 ст.263 КК України – йдеться про посягання на життя співробітників правоохоронних органів і захоплення їх в якості заручників, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Захоплення заручників в Полтаві

Вранці 23 липня у Полтаві терорист Роман Скрипник взяв у заручники правоохоронця Віталія Шияна. Поліцейський разом із колегами проводив спецоперацію із затримання злодія, який викрав чужу автівку.

Підозрюваний Романа Скрипника вихопив гранату РГД-5 та взяв у заручники оперативника. Вони виїхали з Полтави на автомобілі ВАЗ 2115.

За даними правоохоронців, машина рухалася трасою у напрямку Києва, однак у Решетилівському районі Полтавської області Скрипник вийшов із авто та втік до лісу.