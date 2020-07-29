Полтавский террорист Роман Скрипник, вероятно, покончил жизнь самоубийством.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Согласно одной из версий, этот человек уже неживой. Как рассказывали пострадавшие, мужчина во время преступления находился под действием сильных наркотических средств. Мы считаем, что он мог покончить с собой, — сообщил Геращенко.

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Последние новости о полтавском террористе неутешительные — по состоянию на среду, 29 июля, поиски Романа Скрыпника продолжаются уже седьмой день. Также для этого привлекается и специальная техника.

— В ближайшее время мы найдем этого человека и сделаем так, чтобы он ответила за свои преступные действия, — в завершение сказал Антон Геращенко.

По факту происшествия было открыто уголовное производство ст.348, ст.349, ч.1 ст.263 УК Украины — речь идет о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвате их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Захват заложников в Полтаве

Утром 23 июля в Полтаве террорист Роман Скрипник взял в заложники правоохранителя Виталия Шияна. Полицейский вместе с коллегами проводил спецоперацию по задержанию преступника, похитившего чужую машину.

Подозреваемый Романа Скрыпника выхватил гранату РГД-5 и взял в заложники оперативника. Они выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115.

По данным правоохранителей, машина двигалась по трассе в направлении Киева, однако в Решетиловском районе Полтавской области Скрипник вышел из авто и скрылся в лесу.