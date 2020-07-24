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Факти / Надзвичайні події

Підключили вертоліт: під Полтавою продовжують пошуки злочинця з гранатою

Поліція Полтавщини продовжує пошуки 32-річного Романа Скрипника, який захопив заручників 23 липня у Полтаві.

Силовики прочісують лісові масиви в Решетилівському та Миргородському районах.

– Станом на зараз не затримали, триває  спецоперація. Залучено багато людей з різних підрозділів, – розповіли Фактам ICTV  у поліції.

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Створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури, поліції і СБУ.

До пошуків залучили гелікоптер. Поліцейські перевіряють весь транспорт у районі, де зник зловмисник.

Поліція попереджає, що Скрипник озброєний та небезпечний.

Райони пошуків

Під Полтавою продовжують пошуки злочинця з гранатою - (КАРТА) | Новини Полтави

Решетилівський район Полтавської області

Під Полтавою продовжують пошуки злочинця з гранатою - (КАРТА) | Новини Полтави

Миргородський район Полтавської області

Захоплення заручника у Полтаві

О 9.25 23 липня оперативники поліції Полтави проводили операцію із затримання автозлодія. Підозрюваний вихопив гранату РГД-5 та взяв у заручники оперативника.

Після трьох годин переговорів, зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на полковника поліції Віталія Шияна. Вони виїхали з Полтави на автомобілі ВАЗ 2115.

У Решетилівському районі Полтавської області  чоловік втік у ліс.

Захоплення заручника у Полтаві викликало резонанс у суспільстві. Днем раніше заручників захопив житель Луцька Максим Кривош.

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