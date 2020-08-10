Силовики контррозвідки СБУ затримали організовану групу під час спроби збуту деталей озброєння ЗСУ.

Комплектуючі до бойових вертольотів планували придбати громадяни інших держав.

– Зловмисниками виявилися колишній директор одного із оборонних підприємств, а також колишній і діючий військовослужбовці. Їх було затримано силовиками СБУ у містах Житомир та Вінниця, – йдеться у повідомленні.



























Продавали деталі до вертольотів ЗСУ: СБУ викрила схему групи колишніх військових / 7 фотографий

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Згідно з матеріалами слідства, вони налагоджували схему збуту майна “на експорт”, викраденого зі складів українських військових частин.

Під час обшуків було знайдено авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

Відкрито кримінальне провадження за за ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 410 КК України.

Слідчі дії тривають.

Викрадення пального з військової частини

У Київській області військовослужбовці разом із заступником командира з тилу організували схему викрадення паливно-мастильних матеріалів ЗСУ в одній із військових частин.

Слідство встановила, що впродовж 2018-2020 років було списано пального на загальну суму понад 10 млн грн.

У самого організатора групи силовики знайшли таємний схрон, звідки вилучили $51,3 тис.

Усім фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.