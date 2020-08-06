У Запорізькій області правоохоронці затримали дівчину за поширення порнографії, а також за знущання над тваринами.

Дівчина зізналася, що пішла на такий крок, за її переконанням, через безвихідне становище.

Однак, вона не заперечує своєї провини, а підштовхнуло її до такого складне дитинство.

– Я нічого не заперечую. Таке було. Це було під тиском. У мене не було іншого вибору. Я розумію, що вибір є завжди. Можна було зробити щось інше, – заявила дівчина.

Вона зізналася, що з дитинства їй доводилося терпіти насильство з боку батьків.

– Залишилися шрами. Виходить, що у мене немає свого житла. Мене батьки виписали. Не дали можливості існувати. Викинули просто на вулицю. Били руками, ногами, шлангом. Різними важкими предметами. У школі про це всі знали. Але я ж не могла здати своїх батьків, щоб не потрапити в дитячий будинок, – розповіла підозрювана.

За її словами, після школи батьки вигнали її з дому, позбавили реєстрації місця проживання.

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Після школи працювала в АТБ, знімала житло. Потім знайшла оголошення тут. Людина запропонувала заробляти мені у такий спосіб. Він пояснив мені, що це не порнографія, – зазначила дівчина.

Вона публікувала фото і відео порнографічного змісту, а також контент, який містив знущання над тваринами.

– Цю ідею я не сама вигадала. Він мені пояснив, що так можна робити. Олександр – господар будинку. Він пояснив, що люди готові за таке давати гроші. Я спочатку не погоджувалася. Але він потім заблокував всі мої картки. Заблокував телефон, – зазначила підозрювана.

Вона додала, що свою провину визнає і кається.

– Я перед усіма сильно перепрошую. Я відчуваю свою провину. Навіть без тиску людей, я розуміла свою провину. Я буду співпрацювати зі слідством. Коли це все закінчиться, я буду жити нормальним, спокійним життям. Я не буду цим займатися. На роботу влаштуюся, переїду, – підсумувала 24-річна дівчина.

На Запоріжжі затримали жінку за катування тварин

На Запоріжжі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідома особа в інтернеті створила сторінку з фото-та відеоматеріалами порнографічного характеру.

Під час розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваної. Нею виявилася 24-річна місцева мешканка.

У соціальній мережі, яка заборонена в Україні, ВКонтакте дівчина публікувала відверті фото порнографічного характеру.

Також, під час проведення обшуку працівники поліції виявили фото-та відеоматеріали жорстокого поводження з тваринами: катування та вбивства.