На Одещині Держприкордонслужба та поліція виявили у двох будинках 51-річного чоловіка цілий арсенал зброї.

У жителя міста Біляївка правоохоронці під час обшуків у рамках кримінального провадження виявили револьвер, п’ять гвинтівок, кулемет, автомат, пістолет та два корпуси гранат РГД-33.

Окрім того, працівники поліції та прикордонники знайшли два мінометних снаряди та понад 1 тис. набоїв різного калібру.

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Уся зброя та боєприпаси були вилучені та відправлені на експертизу. Справу розпочато за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.



























Від пістолета до мінометів: на Одещині у чоловіка виявили склад зброї / 7 фотографий

Постачання зброї

Росія займатиметься постачанням зброї на Донбас, якщо США виділить військову допомогу Україні.

На думку голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків зі співвітчизниками Леонід Калашников, така допомога створює сприятливі умови для постачання зброї з боку Російської Федерації.

Фото: Держприкордонслужба