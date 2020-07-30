Правила володіння нагородною зброєю: МВС готує зміни

У Верховній Раді ще у вересні 2019 року зареєстровано законопроект №1222-1 про обіг зброї, який на початку лютого повернули на доопрацювання.

У новій редакції, яку планує розглянути парламент, будут прописані нові правила володіння нагородною зброєю, заявив в ефірі одного з телеканалів радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

Він також пояснив, чому нагородну зброю не потрібно регулярно перереєстровувати, як мисливську і травматичну.

За його словами, Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС збирає гільзотеки на цю зброю, щоб у разі потреби можна було ідентифікувати.

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– Щодо нагородної зброї такого немає. Відстрілювати і продовжувати дозвіл не треба. Під час підготовки законопроекту над цим працюємо, – наголосив Мартиненко.

Нині дозвіл на зброю видається на три роки, а потім кожні три роки продовжується.

В Україні, за неофіційними даними, на руках знаходяться понад 5 млн одиниць зброї, з яких тільки кожна п’ята легальна.

Щоб виправити ситуацію, МВС щорічно проводять місячники добровільної здачі, але ці заходи не приносять бажаного результату.

Тому українцям пропонують узаконити право володіти зброєю, що теж передбачено правками у відповідному законопроекті.