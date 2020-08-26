Танкер Делфі не можуть вивести у порт через сезон штормів – Криклій

Роботи з підйому затонулого танкера Делфі в Одесі можуть бути відстрочені. Усе через початок осінніх сезонів штормів. 26 серпня судно поставили на кіль, після девяти місяців проведених на мілині місцевого пляжу.

Дата завершення робіт поки невідома, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі одного з телеканалів.

Після того, як судно поставили на кіль, почався етап водолазних робіт.

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– Водолази повинні продути всі наявні пробоїни, забезпечити герметизацію і плавучість судна. Після цього його евакуюють в судноремонтний завод, де буде вирішена подальша його доля – порізка або продаж, – заявив Криклій.

Всі витрати за роботу взяла на себе приватна компанія, додав міністр.

Танкер Делфі

Танкер Делфі затонув у листопаді 2019 року навпроти пляжу Дельфін у Одесі. Дев’ять місяців судно провело на боку на мілині.

Власник судна тричі пробував стягнути судно, але йому це не вдавалось.

26 серпня танкер Делфі поставили на кіль.