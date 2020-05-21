Аварія танкера Delfі: витік мазуту забруднив одеський пляж

Влада Одеси судитиметься з власником танкера Delfі через витік нафтопродуктів у відкрите море.

Торгове судно затонуло біля пляжу в Одесі 22 листопада 2019 року, повідомив в.о. начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Артем Заярний.

– Викид нафтопродуктів призвів до сильного забруднення води і повітря, – каже він.

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За попередніми оцінками, гранично допустимі показники за вмістом шкідливих речовин у повітрі та воді біля судна перевищені в 15 разів.

Забруднення на воді працівники порту прибрали за допомогою абсорбуючого порошку, однак існує ймовірність нового витікання палива.

Як писали Факти ICTV, в Одесі танкер Delfі зазнав лиха через удари у хвилеріз. З танкера випали бочки та почав витікати мазут.