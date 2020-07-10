У Києві ДБР затримали керівника одного з відділень Деснянського районного військового комісаріату та його спільника за хабар.

За даними слідства, військовослужбовець вимагав від громадянина України $5 тис. за те, що він видасть довідку про непридатність для військової служби.

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9 липня працівниками ДБР був затриманий керівник одного з відділень військового комісаріату та його посередник під час отримання чергового хабара у розмірі $2 тис.

Справа розслідується за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) КК України. Нею передбачається покарання у вигляді позбавленням волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.























$5 тис. за відкос від армії: у Києві затримали керівника відділення комісаріату / 6 фотографий

Хабарництво в Україні

У Києві затримали 44-річного директора приватного товариства за вимагання хабара у розмірі $25 тис. у кандидата на посаду начальника управління Нацбанку України за позитивне вирішення питання щодо його призначення. Чоловік запевнив, що діє в інтересах керівництва НБУ.

Бізнесмена затримали під час отримання частини неправомірної вигоди, а саме $15 тис.

Фото: ДБР