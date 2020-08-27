PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На трасі Київ – Харків розстріляли автобус з людьми – є поранені

На трасі Київ – Харків в четвер, 27 серпня, розстріляли автобус з людьми.

– Поблизу селища Люботин Харківської області невідомі автомобілем Mitsubishi  заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, в якому перебували представники ГО За життя, та змусили його зупинитися. Після цього з Mitsubishi  вийшло кілька осіб та з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, – розповіли у поліції.

Нападники втекли на своїй машині, тому правоохоронці ввели операцію Сирена.

У результаті пострілів двоє активістів отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає, – підкреслили у ГУ НП у Харківській області.

Нардер Ілля Кива заявив, що автобус розстріляли представники політсили Національний корпус, в результаті чого загинули дві людини, ще одного активіста викрали. Однак поліція спростувала інформацію про загиблих та викрадену людину.

У Національному корпусі спростовують звинувачення Киви і пишуть, що у такий спосіб нардеп просто хоче скомпрометувати їхню політсилу.

  • Стрілянина на трасі Київ – Харків (ФОТО і ВІДЕО)
  • Стрілянина на трасі Київ – Харків (ФОТО і ВІДЕО)
На трасі Київ – Харків розстріляли автобус з людьми – є поранені / 1 фотография

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка