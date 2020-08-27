Стрілянина на трасі Київ – Харків (ФОТО і ВІДЕО)

На трасі Київ – Харків в четвер, 27 серпня, розстріляли автобус з людьми.

– Поблизу селища Люботин Харківської області невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, в якому перебували представники ГО За життя, та змусили його зупинитися. Після цього з Mitsubishi вийшло кілька осіб та з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, – розповіли у поліції.

Нападники втекли на своїй машині, тому правоохоронці ввели операцію Сирена.

У результаті пострілів двоє активістів отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає, – підкреслили у ГУ НП у Харківській області.

Нардер Ілля Кива заявив, що автобус розстріляли представники політсили Національний корпус, в результаті чого загинули дві людини, ще одного активіста викрали. Однак поліція спростувала інформацію про загиблих та викрадену людину.

У Національному корпусі спростовують звинувачення Киви і пишуть, що у такий спосіб нардеп просто хоче скомпрометувати їхню політсилу.