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Факти / Надзвичайні події

У Тернополі чоловік на моноколесі загинув під колесами маршрутки

У Тернополі чоловік загинув під колесами маршрутного таксі.

Подія сталася 10 вересня вранці на проспекті Степана Бандери. Молодий чоловік рухався проїжджою частиною на моноколесі. Водій маршрутки не помітив його та зачепив автобусом.

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Чоловік помер у катері швидкої допомоги, врятувати його не вдалось. Наразі працівниками поліції встановлюються усі обставини ДТП.

збили чоловіка тернопіль

Електросамокати в Україні

Верховна Рада підтримала законопроект про посилення контролю за легким електротранспортом, велосипедистами та пішоходами у першому читанні.

За зміни проголосували 268 народних депутатів.

Згідно із законопроектом, з’явиться нова категорія учасників дорожнього руху — користувачі персонального легкого електротранспорту (електросамокатів, сігвеїв, гіробордів, гіроскутерів). Окрім цього, власникам такого транспорту буде заборонено користуватись мобільним телефоном під час руху та їздити у стані алкогольного сп’яніння.

Їм дозволятиметься рухатись велодоріжками,а у разі їхньої відсутності краєм проїзної частини дороги.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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