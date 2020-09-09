Співробітники СБУ Одеської області попередили збут 112 кг кокаїну, вартість якого на чорному ринку оцінюється у $17 млн.

Наркотики прикордонники виявили у контейнері з бананами, що прибув з Еквадору. Загалом – 100 брикетів кокаїну.

На більшості з них є маркування з літер та цифр про приналежність до певного наркосиндикату.

Нині проводяться слідчі дії щодо встановлення всіх осіб, причетних до контрабанди наркотиків.

Читайте: На Харківщині копи вимагали гроші у наркозалежних та їхніх родичів











Банани з кокаїном: у порту під Одесою виявили 112 кг наркотиків / 3 фотографии

Кокаїн у порту Одеси

У порту Південний під Одесою партії наркотиків затримують досить часто. 5 травня кокаїн знайшли також у вантажі з бананами з Південної Америки.

Тоді партія була вдвічі менша – 53,4 кг вартістю 200 млн грн.

45 брикетів були заховані серед легального вантажу.