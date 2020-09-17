За попередніми даними, два невеликих газових балони вибухнули в ресторані на Андріївському узвозі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

– По прибуттю на місце події рятувальники попередньо встановили, що в приміщенні кухні внаслідок розігріву печі, вибухнули 4 побутових газових балончика ємністю по 0.75 л. Постраждали три працівники кухні, які перебували поруч. Двох з них, з опіками та травматичним шоком, госпіталізували, – повідомили в ДСНС.

Ще одна людина, яка травмувався, отримала допомогу на місці і від подальшої госпіталізації відмовилася.

У поліції заявили, що причини вибуху поки уточнюються. На місці працюють правоохоронці.

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За даними порталі Вартових Еспресо, вибухнув фломбіратор – пристрій для карамелізування страв.











Названа попередня причина вибуху у ресторані на Андріївському узвозі / 3 фотографии

Вибух на Андріївському узвозі

О 16:06 у Києві на Андріївському узвозі пролунав вибух у ресторані Канапа. Постраждало троє працівників кухні. Їх госпіталізували.

Вибух трапився у ресторані Канапа, що належить ресторатору Дмитру Борисову. Заклад оточила поліція та пожежні служби.

Джерело: ДСНС, Вартові Еспресо

Фото: Вартові Еспресо,