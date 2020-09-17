Названа предварительная причина взрыва в ресторане на Андреевском спуске

По предварительным данным, два небольших газовых баллона взорвались в ресторане на Андреевском спуске.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
— По прибытию на место происшествия спасатели предварительно установили, что в помещении кухни вследствие разогрева печи, взорвались 4 бытовых газовых баллончика емкостью по 0.75 л. Пострадали три работника кухни, которые находились рядом.
Двух из которых, с ожогами и травматическим шоком, госпитализировали, — сообщили в ГСЧС.
Еще один человек, который травмировался, получил помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказался.
В полиции заявили, что причины взрыва пока уточняются. На месте работают правоохранители.
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По данным портале Стражы Эспрессо, взорвался фломбиратор — устройство для карамелизирования блюд.
Взрыв на Андреевском спуске
В 16:06 в Киеве на Андреевском спуске произошел взрыв в ресторане Канапа. Пострадали трое работников кухни. Их госпитализировали.
Взрыв произошел в ресторане Канапа, что принадлежыт ресторатору Дмитрию Борисову. Заведение окружила полиция и пожарные службы.
Источник: ГСЧС, Стражы Эспрессо
Фото: Стражы Эспрессо