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Факты / Происшествия

Названа предварительная причина взрыва в ресторане на Андреевском спуске

По предварительным данным, два небольших газовых баллона взорвались в ресторане на Андреевском спуске.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

— По прибытию на место происшествия спасатели предварительно установили, что в помещении кухни вследствие разогрева печи, взорвались 4 бытовых газовых баллончика емкостью по 0.75 л. Пострадали три работника кухни, которые находились рядом.

Двух из которых, с ожогами и травматическим шоком, госпитализировали, — сообщили в ГСЧС.

Еще один человек, который травмировался, получил помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказался.

В полиции заявили, что причины взрыва пока уточняются. На месте работают правоохранители.

Читайте: Взрыв на Андреевском спуске в Киеве: первое видео с места

  • Названа предварительная причина взрыва в ресторане на Андреевском спуске
  • Названа предварительная причина взрыва в ресторане на Андреевском спуске
  • Названа предварительная причина взрыва в ресторане на Андреевском спуске
  • Названа предварительная причина взрыва в ресторане на Андреевском спуске
  • Названа предварительная причина взрыва в ресторане на Андреевском спуске
  • Названа предварительная причина взрыва в ресторане на Андреевском спуске
Названа предварительная причина взрыва в ресторане на Андреевском спуске / 3 фотографии

По данным портале Стражы Эспрессо, взорвался фломбиратор — устройство для карамелизирования блюд.

Взрыв на Андреевском спуске

В 16:06 в Киеве на Андреевском спуске произошел взрыв в ресторане Канапа. Пострадали трое работников кухни. Их госпитализировали.

Взрыв произошел в ресторане Канапа, что принадлежыт ресторатору Дмитрию Борисову. Заведение окружила полиция и пожарные службы.

Источник: ГСЧС, Стражы Эспрессо

Фото: Стражы Эспрессо

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