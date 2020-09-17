Пожежа на полігоні в Дівичках: палає ліс, вогонь гасять 120 людей

На території військового полігону в Дівичках на Київщині у четвер вдень сталася пожежа, до гасіння залучено 120 військовослужбовців.

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

– 17 вересня на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа. Ліс почав горіти близько 14.00, – сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.

До гасіння залучено військовослужбовців військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії та лісників.

Жителів військового містечка просять зберігати спокій і, за можливості, залишатися вдома.

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Пожежа на полігоні Широкий лан

У січні 2020 року на території польового табору Широкий лан сталася пожежа, внаслідок якої згоріло три намети, а один військовослужбовець отримав опіки.

На початку серпня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 420 тис. грн екс-начальнику управління будівництва ЗСУ, який підозрюється в заподіянні шкоди під час облаштування польового табору.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Фото: Сухопутні війська ЗСУ