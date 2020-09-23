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Факти / Надзвичайні події

На Кіровоградщині кандидат у мери підкупив однофамільця свого конкурента

Служба безпеки України затримала одного із кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області.

За їх даними, один із чинних депутатів Кіровоградської облради із помічником організували схему перетягування голосів виборців на “липового” кандидата.

За гроші технічний кандидат з прізвищем одного із конкурентів мав зареєструватися на виборах.

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Фігурантів справи затримали після передачі 10 тис. грн.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за порушення статті Підкуп виборця, учасника референдуму.

Віктор Бронюк йде у мери Вінниці

Співак Віктор Бронюк братиме участь у місцевих виборах 2020 року.

Лідер гурту ТІК балотуватиметься в депутати Вінницької міськради першим номером у списку партії Вінничан.

Партія також висуне свого кандидата на посаду голови обласного виконкому.

Джерело: СБУ

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