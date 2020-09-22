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Факти / Україна / Політика

Інтерес – не тільки Вінниця: лідер гурту ТІК Бронюк йде у депутати

Лідер українського гурту ТІК Віктор Бронюк братиме участь у місцевих виборах 2020 року.

Бронюк балотуватиметься в депутати Вінницької міськради першим номером у списку партії Вінничан.

Музикант заявив, що інтерес його партії не обмежитися тільки одним містом, але всією областю.

Партія Вінничан висуне свого кандидата на посаду голови обласного виконкому, повідомив Бронюк.

Про те, що фронтмен ТІК тепер у політиці, свідчить його новий зовнішній вигляд, в якому футболка і джинси змінилися костюмом і сорочкою.

Читайте: Маски і вимірювання температури: депутати пропонують зміни до законів про вибори

Чи йду я в мери Вінниці? ????

Мінімум двічі мене, як кандидата на посаду Вінницького міського голови ставили в…

Опубликовано Віктором Бронюком Вторник, 22 сентября 2020 г.

Степанов у списку Слуги народу

16 вересня в партії Слуга народу повідомили, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов очолив список політичної сили на місцевих виборах до Одеської обласної ради.

Зі свого боку Степанов не виключив, що, в разі перемоги, не залишить відомство і поєднуватиме посади депутата і міністра.

Фото: Віктор Бронюк

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