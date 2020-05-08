PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Харківщині 6-річний хлопчик ледь не повісився – дитина у важкому стані

У селищі Пісочин в Харківській області 6-річний хлопчик грався на подвір’ї будинку, випадково засунув голову в петлю та завис на мотузці.

– Бригада прибула на виклик за 2 хв. та виявила хлопчика, який з необережності під час гри завис шиєю на мотузці. Дитину у важкому стані госпіталізували, – розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Читайте: Не реагував на зауваження: у Дніпрі підлітку вистрілили в обличчя

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України з приміткою нещасний випадок.

На Харківщині 6-річний хлопчик ледь не повісився – дитина у важкому стані

Раніше Факти ICTV писали, що  у Харківській області трьох дітей засипало піском, двох з них вдалося врятувати, третя дитина загинула.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка