На Харківщині 6-річний хлопчик ледь не повісився – дитина у важкому стані

У селищі Пісочин в Харківській області 6-річний хлопчик грався на подвір’ї будинку, випадково засунув голову в петлю та завис на мотузці.

– Бригада прибула на виклик за 2 хв. та виявила хлопчика, який з необережності під час гри завис шиєю на мотузці. Дитину у важкому стані госпіталізували, – розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України з приміткою нещасний випадок.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харківській області трьох дітей засипало піском, двох з них вдалося врятувати, третя дитина загинула.