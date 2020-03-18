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Факти / Надзвичайні події

На Черкащині чоловік задушив трьох дітей і повісився

В одному з сіл на Черкащині батько задушив своїх дітей, а після повісився сам.

Тіла знайшла бабуся дітей. Жінка зайшла в будинок і побачила двох онуків 8 і 5 років без ознак життя. Спочатку вона подумала, що діти задихнулися чадним газом, але потім побачила на їхніх шиях характерні сліди.

Жінка покликала сусіда і у дворі вони знайшли третю дитину. На прибудинковій території знайшли повішеного батька сімейства.

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Причина, через яку чоловік задушив дітей невідома.

За словами сусідів, це могли бути ревнощі через дружину.

Раніше Факти ICTV писали, що в селі Соколівка в Черкаській області між двома братами сталася сварка, яка призвела до розправи старшого чоловіка над молодшим. Родичі викликали швидку, але врятувати чоловіка не вдалося.

Джерело: Надзвичайні новини

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