У Росії жінка півроку тримала новонароджену дочку в шафі і морила голодом

У російському місті Карпінськ мати тримала новонароджену дитину у шафі півроку.

Після пологів вона сказала всім, що дівчинка померла, поставила її в сумку і засунула в шафу.

Про це вдалося довідатися подругам жінки. Вони прийшли до неї в гості і почули дитячий плач. За їх словами, 37-річна Юлія завжди здавалася свідомою, крім того, у неї є ще двоє дітей – 13-річний хлопчик і трирічна дівчинка.

– Син мовчав, а ось дочка говорила в садочку, що у них вдома з’явилася жива лялька на ім’я Поліна. Але ніхто не звертав на це уваги, посилаючись на її фантазію, – розповідає знайома Юлії Ірина.

Читайте: Поплатився за невдалий жарт: в Одесі 15-річний хлопець порізав друга на футбольному полі

Місцеві жителі подейкують, що мати хотіла позбавитися від немовляти. Вбивати було шкода, тому вона вирішила заморити дитину голодом.

Поліція розслідує справу, відкрито кримінальне провадження за статтею 156 КК РФ (невиконання обов’язків з виховання неповнолітньої дитини).

Дівчинка перебуває у лікарні у важкому стані, а горе-мати забрали до психлікарні.

У Херсонській області мати втопила чотирирічного сина. Дитина з народження тяжко хворіла, тому жінка вирішила покінчити їхні життя самогубством, стрибнувши у водоканал. За її словами, їй вдалося врятуватися, а хлопчик втопився.

Джерело: Е1.RU