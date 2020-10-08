Поплатився за невдалий жарт: в Одесі 15-річний хлопець порізав друга на футбольному полі

В Одесі після футбольного тренування 15-річний хлопець порізав свого однолітка ножем.

Причиною нападу стало те, що доки одна команда тренувалася, футболіст іншої команди весь час образливо коментував гру свого знайомого.

Очевидці додають, що “жартівник” мав при собі газовий балончик.

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– Була надана йому вся необхідна допомога, хірургічне втручання, проведена ревізія черевної порожнини. На щастя, обійшлося без будь-яких загрозливих для життя ушкоджень, – розповів завідувач відділення інтенсівної терапії Одеської обласної дитячої лікарні Володимир Босенко.

За словами рідних хлопців, ніхто не може пояснити, де в момент конфлікту перебували тренери спортивної школи. Директор дитячого закладу коментувати інцидент відмовився.

Тим часом 15-річному нападнику загрожує реальний тюремний термін – від п’яти до восьми років. Слідство у справі триває.

Вбивство на Запоріжжі

У Вільнянському районі під час сімейної сварки чоловіка та дружини 10-річний хлопчик вдарив ножем свого батька. Він отриманого поранення той помер до приїзду швидкої.

Причиною конфлікту були домашнє насильство та алкоголізм голови родини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.