На Херсонщині мати вбила чотирирічного сина

У Скадовському районі Херсонської області на березі Північно-Кримського каналу знайшли тіло чотирирічного хлопчика. За попередньою інформацією, вбила його мати.

У поліцію звернувся батько дитини та її колишній чоловік. Він мешкає окремо, неподалік будинку обвинуваченої. Кілька днів поспіль він не бачив їх на вулиці, на дзвінки жінка також не відповідала.

Коли правоохоронці завітали до її будинку, вона була в дуже пригніченому стані.

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Згодом жінка зізналася, що дитина з народження тяжко хворіла, останнім часом її стан погіршився. Тоді горе-матір поїхала з сином до Північно-Кримського каналу і там вирішила покінчити їхні життя самогубством.

Їй вдалося врятуватися, а хлопчик втопився. Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує від 10 до 15 років у в’язниці.

У Волинській області п’яний батько побив п’ятьох дітей – найменшій всього один рік. Наразі двоє з них госпіталізували до лікарні.