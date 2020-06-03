За дванадцять годин не зробили нічого: на Полтавщині через недбалість лікарів помер хлопець

У Полтавській області мати звинувачує лікарів у смерті свого 20-річного сина. Його відвезли у районну лікарню із сильним болем у животі.

Після огляду черговим лікарем хлопця відразу направили до хірургічного відділення із діагнозом гострий панкреатит.

До ранку хворому ставили крапельниці, але бажаного результату це не дало. Пообіді його перевели до реанімації і таки почали готувати до операції, але вже за годину хлопець загинув.

Патологоанатом причиною смерті назвав перитоніт і розрив кишківника. Мати загиблого переконана, що лікарі за дванадцять годин не зробили нічого, аби врятувати її сина.

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Хірурги своєї провини не визнають. Вони говорять, що у хлопця була патологія кишківника, яку вони не наважувалися оперувати. Тому, начебто викликали спеціалістів з Полтави, але коли ті були в дорозі, пацієнт помер.

Заступник директора лікарні запевняє, що під час другого обходу особисто пропонував робити операцію, але хворий сам відмовився.

Історію хвороби хлопця вже забрали слідчі, які перевіряють, чи саме недбалість лікарів призвела до його смерті.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що недбалість лікарів на Хмельниччині презвела до смерті чотирирічного хлопчика. Він помер після уколу.