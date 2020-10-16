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Факти / Надзвичайні події

У Парижі бойовик-ісламіст відрізав голову шкільному вчителеві

Ввечері 16 жовтня у передмісті Парижа біля школи виявили тіло чоловіка без голови.

Після приїзду поліції з’ясувалося, що нападник залишився на місці вбивства. Правоохоронці у відповідь на погрози ножем застрелили зловмисника.

За неофіційною інформацією, свідки вбивства чули, як вбивця кричав Аллах Акбар. Жертвою терориста став шкільний вчитель.

Зазначається, що жахливий інцидент буде розслідуватися як вбивство, пов’язане з терористичною організацією.

Президент Франції Еммануель Макрон доручив міністру внутрішніх справ країни взяти ситуацію під особистий контроль.

За останні п’ять років це вже восьмий теракт у Франції, організований Ісламською державою.

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