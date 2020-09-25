У Парижі невідомий напав на людей біля колишньої редакції Charlie Hebdo – є поранені

У Парижі невідомий з мачете напав на людей біля будівлі колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo. Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що поранено четверо людей, двоє з них перебувають у важкому стані.

Про напад у XI окрузі французької столиці повідомило міське управління поліції. Затримати нападника оперативно не вдалося, його шукає поліція. За інформацією газети Le Parisien, він міг сховатися в метро.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

Відомо, що на початку вересня Charlie Hebdo знову опублікувала карикатури на пророка Мухаммеда, через які терористи напали на редакцію у 2015 році. Після цього журналісти почали отримувати нові загрози.