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Факти / Надзвичайні події

У Парижі невідомий напав на людей біля колишньої редакції Charlie Hebdo – є поранені

У Парижі невідомий з мачете напав на людей біля будівлі колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo. Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що поранено четверо людей, двоє з них перебувають у важкому стані.

Про напад у XI окрузі французької столиці повідомило міське управління поліції. Затримати нападника оперативно не вдалося, його шукає поліція. За інформацією газети Le Parisien, він міг сховатися в метро.

Відомо, що на початку вересня Charlie Hebdo знову опублікувала карикатури на пророка Мухаммеда, через які терористи напали на редакцію у 2015 році. Після цього журналісти почали отримувати нові загрози.

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