У Києві адвокат Ради адвокатів та колишній прокурор міської столичної прокуратури вимагали у людини хабар у розмірі $80 тис.

Вказані особи дізналися про зареєстроване у поліції кримінальне провадження щодо незаконного використання зброї. Після цього вони почали вимагати у заявника гроші.

За отримання коштів фігурнати справи обіцяли вплинути на ухвалення позитивного рішення під час розслідування кримінального провадження та його закриття.

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Слідчим ДБР вдалося затримати адвоката під час отримання частини неправомірної вимоги у розмірі $20 тис.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Криміального Кодексу України.

Їм загрожує до восьми років у в’язниці.











Вимагали $80 тис. хабаря – у Києві повідомили про підозру двом чиновникам / 3 фотографии

На Донеччині поліцейські користувалися карткою померлого

У Краматорську двоє поліцейських заволоділи банківською карткою померлого чоловіка та використовували її за власними потребами.

Крім того, ДБР повідомило їм про підозру у затриманні невинної людини.