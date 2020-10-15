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Факти / Надзвичайні події

Вимагали $80 тис. хабаря – у Києві повідомили про підозру двом чиновникам

У Києві адвокат Ради адвокатів та колишній прокурор міської столичної прокуратури вимагали у людини хабар у розмірі $80 тис. 

Вказані особи дізналися про зареєстроване у поліції кримінальне провадження щодо незаконного використання зброї. Після цього вони почали вимагати у заявника гроші.

За отримання коштів фігурнати справи обіцяли вплинути на ухвалення позитивного рішення під час розслідування кримінального провадження та його закриття.

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Слідчим ДБР вдалося затримати адвоката під час отримання частини неправомірної вимоги у розмірі $20 тис.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Криміального Кодексу України.

Їм загрожує до восьми років у в’язниці.

  • ДБР затримання
  • ДБР затримання
  • ДБР затримання
  • ДБР затримання
  • ДБР затримання
  • ДБР затримання
Вимагали $80 тис. хабаря – у Києві повідомили про підозру двом чиновникам / 3 фотографии

На Донеччині поліцейські користувалися карткою померлого

У Краматорську двоє поліцейських заволоділи банківською карткою померлого чоловіка та використовували її за власними потребами.

Крім того, ДБР повідомило їм про підозру у затриманні невинної людини.

Джерело: ДБР

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