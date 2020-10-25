Я – Бог: в Одесі неадекватний водій протаранив авто поліції

Вранці 25 жовтня в Одесі затримали автомобіліста у стані сильного наркотичного сп’яніння.

Водій Subaru, відомий український ведучий та учасник телевізійних шоу Володимир Гула, після багаторазових порушень ПДР влаштував справжню гонитву від поліції.

На перекритому перехресті вулиці Канатна і Італійського бульвару позашляховик протаранив поліцейське авто, після чого врізався у дерево на території військового навчального закладу.

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За словами очевидців, від удару машина загорілася, а гасити пожежу вибігли курсанти.

Під час затримання ведучий заявив поліцейським, що він Бог.

Пізніше він пояснив, що перед поїздкою прийняв дозу амфетаміну.

ДТП на Рівненщині забрала життя вагітної жінки

Днями у Рівненській області відбулася смертельна ДТП, в результаті якої загинула 25-річна вагітна жінка.

Чоловік віз її до пологового будинку. Поспішаючи, автомобіль пари Honda вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Volkswagen.

У результаті зіткнення вагітна та дитина, яка незабаром мала з’явитися на світ, загинули.