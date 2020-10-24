24 жовтня у Рівному сталася ДТП за участю трьох авто, одна людина загинула, семеро травмованих, серед них – діти.
Інцидент відбувся на вулиці Чорновола близько 16.00.
22-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом Geely CK, намагався обігнати інше авто, але вилетів на зустрічну смугу та на швидкості влетів у маршрутку сполученням Рівне-Здолбунів. Цей удар призвів до ще одного зіткнення – громадський транспорт протаранив авто Citroen Xsara Picasso.
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Аварія забрала життя водія Geely CK, у салоні авто перебувало ще троє пасажирів – їх з травмами госпіталізували до лікарні.
Травмування отримали четверо пасажирів маршрутного таксі, 20-річний житель Здолбунова та троє дітей – чотирьох, шести та 14-ти років. Їх також доправили до лікарні.
Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
ДТП у Києві
24 жовтня відбулася ДТП у центрі Києва.
На Золотих воротах автомобіль Audi збив пішохода і протаранив будівлю.
Пішохід отримав травми, його госпіталізували до лікарні.