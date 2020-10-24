24 жовтня у Рівному сталася ДТП за участю трьох авто, одна людина загинула, семеро травмованих, серед них – діти.

Інцидент відбувся на вулиці Чорновола близько 16.00.

22-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом Geely CK, намагався обігнати інше авто, але вилетів на зустрічну смугу та на швидкості влетів у маршрутку сполученням Рівне-Здолбунів. Цей удар призвів до ще одного зіткнення – громадський транспорт протаранив авто Citroen Xsara Picasso.

Читайте: На Хмельниччині зіткнулися два автомобілі, є загиблі

Аварія забрала життя водія Geely CK, у салоні авто перебувало ще троє пасажирів – їх з травмами госпіталізували до лікарні.

Травмування отримали четверо пасажирів маршрутного таксі, 20-річний житель Здолбунова та троє дітей – чотирьох, шести та 14-ти років. Їх також доправили до лікарні.











Загиблий та троє травмованих дітей: у Рівному зіштовхнулися три авто / 3 фотографии

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

ДТП у Києві

24 жовтня відбулася ДТП у центрі Києва.

На Золотих воротах автомобіль Audi збив пішохода і протаранив будівлю.

Пішохід отримав травми, його госпіталізували до лікарні.