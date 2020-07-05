На очах у відвідувачів: у Швейцарії тигриця загризла до смерті працівницю зоопарку

У місті Цюрих (Швейцарія) тигриця напала на працівницю зоопарку. Вона накинулася на 55-річну жінку всередині вольєра.

Тигриця поранила жінку в шию і загризла її на очах у відвідувачів, серед яких була дитина.

Працівники зоопарку, поліція і лікарі прийшли на допомогу постраждалій. Вони відігнали тварину за допомогою перцевого газу і пострілів гумовими кулями. Але через отримані травми врятувати жінку не вдалося.

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Керівництво зоопарку повідомило, що присипляти тварину не будуть. Вона діяла так, як і має в такій ситуації, відповідно до своїх інстинктів.

Вже почалося службове розслідування. Наразі невідомо, чому працівниця зайшла у вольєр тоді, коли там була тигриця.

Адже, згідно з правилами зоопарку, прямий контакт з такими тваринами заборонений саме для того, щоб уникнути нещасних випадків.

Дещо схожий випадок нещодавно трапився в Росії. На півдні Сахаліну в Холмському районі ведмідь напав на пенсіонерку на дачній ділянці і загриз її до смерті.

Джерело: Blick