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Факти / Надзвичайні події

Активістка Femen оголилася перед консульством Польщі в Одесі

В Одесі активістка Femen оголилася перед Генеральним консульством Польщі. Вона виступила проти заборони абортів в Польщі.

Організація Femen таким чином продовжує підтримувати жінок в Польщі, яким влада заборонила робити аборти. Дії активістки в Одесі стали продовженням акції у Києві..

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  • У Одесі активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів
  • У Одесі активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів
  • У Одесі активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів
  • У Одесі активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів
  • У Одесі активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів
  • У Одесі активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів
Активістка Femen оголилася перед консульством Польщі в Одесі / 3 фотографии

Акція в Одесі почалася о 12.00. Активістка Femen повністю оголилася і вигукувала “сестри до зброї”.

Нацполіція не затримали дівчину. Вони спостерігали за нею до кінця акції, а потім попросили її не порушувати громадський порядок.

У Києві активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів

26 жовтня у Києві біля посольства Польщі пройшла акція проти заборони абортів. Учасники мітингу тримали в руках плакати з написами Солідарні з жінками Польщі, Жінки мають вибір Моє тіло – моє рішення тощо. На цьому пікеті роздяглася та ж активістка Femen.

Люди виступають проти рішення Конституційного суду Польщі, який заборонив аборти. У Раді ЄС їх рішення вважають порушенням прав жінок.

Джерело: Femen

Фото: Femen

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