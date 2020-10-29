В Одессе активистка Femen разделась на акции против запрета абортов

В Одессе активистка Femen обнажилась перед Генеральным консульством Польши. Она выступила против запрета абортов в Польше.
Организация Femen таким образом продолжает поддерживать женщин в Польше, которым власти запретили делать аборты. Действия активистки в Одессе стали продолжением акции в Киеве.
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Акция в Одессе началась в 12.00. Активистка Femen полностью обнажилась и выкрикивала “сестры к оружию”.
Нацполиция не задержали девушку. Они наблюдали за ней до конца акции, а затем попросили ее не нарушать общественный порядок.
В Киеве активистка Femen разделась на акции против запрета абортов
26 октября во Киеве у посольства Польши прошла акция против запрета абортов. Митингующие держали в руках плакаты с с надписями Солидарные с женщинами Польши, Женщины имеют выбор Мое тело — мое решение и тому подобное. На этом пикете разделась та же активистка Femen.
Люди выступают против решения Конституционного суда Польши, который запретил аборты. В Совете ЕС их решение считают нарушением прав женщин.
Источник: Femen
Фото: Femen