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Факти / Надзвичайні події

Активістка Femen оголилася перед посольством Польщі в Києві

У Києві активістка Femen оголилася перед посольством Польщі. Вона вилізла на автомобіль і запалила файєри.

Організація Femen пояснює, що у такий спосіб намагається підтримувати жінок в Польщі, яким влада заборонила робити аборти. Також активістки закликають жінок не йти на поступки і продовжувати виходити на протести.

– Femen поруч з польськими жінками і демонструє їм свою беззастережну підтримку, – зазначили в організації.

Читайте: У Києві активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів

  • Femen оголилася перед посольством Польщі в Києві
  • Femen оголилася перед посольством Польщі в Києві
  • Femen оголилася перед посольством Польщі в Києві
  • Femen оголилася перед посольством Польщі в Києві
Активістка Femen оголилася перед посольством Польщі в Києві / 2 фотографии

Femen вже не вперше влаштовують подібні акції. Так, 29 жовтня активістка Femen оголилася перед консульством Польщі в Одесі.

Все через те, що напередодні Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке скасовує аборти. Коли закон набуде чинності, то аборти будуть дозволені лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері.

У Раді ЄС таке рішення вже назвали порушенням прав жінок.

Джерело: Femen

Фото: Femen

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