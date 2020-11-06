В Киеве активистка Femen обнажилась перед посольством Польши. Она залезла на автомобиль и зажгла файера.

Организация Femen объясняет, что таким образом пытается поддерживать женщин в Польше, которым власти запретили делать аборты. Также активистки призывают женщин не идти на уступки и продолжать выходить на протесты.

— Femen рядом с польскими женщинами и демонстрирует им свою безоговорочную поддержку, — отметили в организации.

Читайте: В Киеве активистка Femen разделась на акции против запрета абортов







Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве / 2 фотографии

Femen уже не впервые устраивают подобные акции. Так, 29 октября активистка Femen обнажилась перед консульством Польши в Одессе.

Все из-за того, что накануне Конституционный суд Польши принял решение, которое отменяет аборты. Когда закон вступит в силу, то аборты будут разрешены только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери.

В Совете ЕС такое решение уже назвали нарушением прав женщин.

Источник: Femen

Фото: Femen