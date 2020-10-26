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Факти / Надзвичайні події

У Києві активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів

У Києві під стінами посольства Польщі проходить акція протесту проти заборони абортів. Люди вийшли підтримати польських жінок після заборони абортів.

Мітингувальники перекрикують один одного, тримаючи в руках плакати з надписами Солідарні з жінками Польщі, Жінки мають вибір, Моє тіло – моє рішення тощо.

На місце події прибуло чимало правоохоронців. Також під час акції оголилася активістка руху Femen (відео містить обмеженя 18+).

  • Київ - протест проти заборони абортів у Польщі
  • Київ - протест проти заборони абортів у Польщі
  • Київ - протест проти заборони абортів у Польщі
  • Київ - протест проти заборони абортів у Польщі
У Києві активістка Femen роздяглася на акції проти заборони абортів / 2 фотографии

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Заборона абортів у Польщі

22 жовтня Конституційний суд Польщі визнав аборти незаконними. Коли закон набере чинності, переривання вагітності буде доступним тільки у випадку згвалтування, інцесту або загрози життю дитині чи матері.

Через таке рішення багато жінок у всій країні вийшли на акції протесту. Були зафіксовані випадки застосування фізичної сили та використання перцевих балончиків проти них з боку поліції.

Деяких протестувальників затримали.

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