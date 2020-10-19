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Напросився у гості: на Київщині чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку

У Вишгородському районі Київської області 26-річний чоловік напоїв алкоголем та зґвалтував неповнолітню школярку.

За матеріалами слідства, молодик був знайомий зі своєю жертвою декілька місяців.

Чоловік родом з Хмельницької області, а на Київщину приїхав у пошуках роботи.

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Декілька днів тому він прийшов до дівчинки в гості, поки матері не було вдома.

– Вони разом вживали слабоалкогольні напої, після чого зловмисник скористався безпорадним станом дівчини для задоволення своїх статевих потреб, – йдеться у повідомленні.

Напросився у гості: на Київщині чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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