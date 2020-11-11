Австралійська поліція провела розслідування у справі про міжнародну мережу педофілів, за результатами, якого 14 підозрюваних затримали та врятували 46 дітей.

Жертви піддавалися злочинам сексуального характера, а також інших форм експлуатації.

Арешти проводилися у всьому світі, зокрема в США, Європі, Азії, Канаді та Новій Зеландії.

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Всім жертвам педофілів було від 16 місяців до 15 років.

14 чоловікам пред’явлені звинувачення у педофілії з 828 епізодів.

Найсерйозніший випадок виявили в дитячому центрі у штаті Новий Південний Вельс (Австралія). Підозрюваний працював у дитячому закладі і мав доступ до 30 дітей. 27-річного чоловіка звинуватили в 300 епізодах. Також звинувачення торкнулися і його 22-річної співмешканки.

Зґвалтування у Конотопі

У Конотопі 31-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину на кладовищі. Вчинити злочин раніше судимий громадянин вирішив, коли побачив, що його жертва йшла темною вулицею.

Перед тим, як втекти з місця злочину, він прихопив із собою її мобільний телефон.