В Ужгороді на пункту пропуску викрили українця. Він намагався провезти через кордон наркотичні речовини під виглядом гуманітарної допомоги з Німеччини.

Під час проведення контролю працівники митниці виявили велику кількість медпрепаратів, яку заборонено переміщувати за кордон.

У вантажівці серед ліків знаходилася чимала кількість наркотичних та психотропних речовин. Усього вилучили 640 препаратів, їх суму оцінюють у 19 тис. грн.







Наркотики під виглядом гуманітарної допомоги – в Ужгороді викрили українця / 2 фотографии

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Транзит наркотиків у крохмалі

В Одесі Служба безпеки України заблокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Двоє громадян України намагалися переправити наркотик у країну Перської затоки.

Перед цим вони попередньо замаскували товар у пакунок з крохмалом.

Фото: Держприкордонслужба