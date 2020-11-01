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Факти / Надзвичайні події

Наркотики під виглядом гуманітарної допомоги – в Ужгороді викрили українця

В Ужгороді на пункту пропуску викрили українця. Він намагався провезти через кордон наркотичні речовини під виглядом гуманітарної допомоги з Німеччини.

Під час проведення контролю працівники митниці виявили велику кількість медпрепаратів, яку заборонено переміщувати за кордон.

У вантажівці серед ліків знаходилася чимала кількість наркотичних та психотропних речовин. Усього вилучили 640 препаратів, їх суму оцінюють у 19 тис. грн.

  • наркотики під виглядом гумдопомоги
  • наркотики під виглядом гумдопомоги
  • наркотики під виглядом гумдопомоги
  • наркотики під виглядом гумдопомоги
Наркотики під виглядом гуманітарної допомоги – в Ужгороді викрили українця / 2 фотографии

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Транзит наркотиків у крохмалі

В Одесі Служба безпеки України заблокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Двоє громадян України намагалися переправити наркотик у країну Перської затоки.

Перед цим вони попередньо замаскували товар у пакунок з крохмалом.

Фото: Держприкордонслужба

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