Працівники Нацполіції викрили організовану злочинну групу, яка налагодила безперебійне виготовлення та збут метадону у великих розмірах.

За даними слідства, четверо зловмисників організували діяльність високотехнологічної лабораторії з виготовлення метадону на території приватного будинку на Київщині. Наркотичний засіб оптовими партіями постачався переважно до сусідніх країн, Білорусі та Росії, та збувався на території України.

Організувала наркобізнес 59-річна уродженка Російської Федерації. Для належного контролю, функціонування та безпечної діяльності злочинної організації зловмисниця залучила трьох осіб. Двоє чоловіків, 1972 та 1986 років народження, були лаборантами-хіміками та виготовляли метадон, а жителька РФ 1970 року народження, охороняла будинок, де облаштували нарколабораторію.

Потужності такої лабораторії дозволяли виробляти понад 100 кг метадону щомісяця.























Виготовляли понад 50 кг метадону щомісяця: на Київщині викрили нарколабораторію / 6 фотографий

Під час обшуків було вилучено близько 35 кг метадону у сухому вигляді та 25 літрів – у рідкому, понад тонну прекурсорів та складових для виготовлення метадону, лабораторне обладнання. Окрім цього, вилучено понад $35 тис., вогнепальну зброю, набої та автомобіль.

Загальна сума вилученого становить близько 50 млн грн.

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Трьох активних учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчі готують наркодилерам повідомлення про підозру за трьома статтями: ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів).

А також ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) КК України.

За виготовлення та збут метадону зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Збут наркотиків в Україні

В Ужгороді на пункту пропуску викрили українця, який намагався провезти через кордон наркотичні речовини під виглядом гуманітарної допомоги з Німеччини.

У його вантажівці серед ліків знаходилася чимала кількість наркотичних та психотропних речовин. Усього вилучили 640 препаратів, їх суму оцінили у 19 тис. грн.