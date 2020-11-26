У Києві затримали чоловіка, який влаштував нарколабораторію у квартирі

У Києві чоловік організував у одній зі столичних квартир нарколабораторію з виготовлення психотропу. Весь товар він збував клієнтам з Харківської області через один із поштових сервісів.

До оперативників управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на території Харківщини здійснюється розповсюдження амфетаміну, який надходить на територію області за допомогою сервісу поштових відправлень.

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За даними поліції, амфетамін постачає 35-річний киянин. Товар він збував оптовими партіями і в роздріб, отримавши перед цим гроші на банківські картки.

Під час обшуків у квартирі в Києві було вилучено близько 1 кг амфетаміну і прекурсор “фінілнітропоропен”, 25 л ізопропілового спирту, обладнання та посуд для виготовлення наркотиків, а також фасувальні матеріали.











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Справу розслідують за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Після висновків експертиз буде вирішуватися питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України.

За виготовлення та збут амфетаміну зловмиснику загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Наркотики в Україні

У Донецькій області чоловік вирощував коноплі та марихуану і планував далі їх продавати. Навесні він купив насіння в інтернеті у виростив їх на присадибній ділянці.

Правоохоронці вилучили у 38-річного жителя висушені кущі коноплі та шишки марихуани вартістю близко 1 млн грн.

Чоловік планував продати їх на чорному ринку наркозалежним.